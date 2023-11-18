Известного иконописца Аркадия Холопова дважды пырнули ножом в Сергиевом Посаде

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 35 0

На художника напали двое правонарушителей. Из-за чего произошел конфликт?

Известного иконописца Аркадия Холопова дважды пырнули ножом в Сергиевом Посаде

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Известного байкера и иконописца Аркадия Холопова ранили ножом в электричке на подъезде к дому. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Происшествие произошло приблизительно в полвторого ночи. Художник возвращался со дня рождения. Уже на подъезде к станции к нему престала супружеская пара. Им чем-то не понравился велосипед иконописца. На этой почве произошла словесная перепалка. В итоге все закончилось печальными последствиями. Холопову нанесли два удара ножом.

Все участники конфликта находились под воздействием алкоголя. Холопова доставили в ЦРБ Сергиева Посада. Сейчас его состояние стабильно тяжелое. У него ранения брюшной полости и груди. Подозреваемых же задержали правоохранители.

Аркадий Холопов в прошлом занимал должность главного иконописца в Троице-Сергиевой Лавре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще вчера киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел из колонии.

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