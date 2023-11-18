Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел из колонии еще вчера

Хладнокровный киллер 1990-х Александр Пустовалов, наиболее известный как Саша Солдат, вышел вчера, 17 ноября, из колонии. Источник 5-tv.ru сообщает, что за столько лет, проведенных в тюрьме, у него сильно изменилась внешность — он отрастил волосы и сильно похудел.

Саша Солдат дважды безуспешно просил об УДО, ссылаясь на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке. Сегодня, 18 ноября, он выйдет на свободу. Еще на протяжении трех лет его будут контролировать силовик, два раза в месяц Пустовалову предстоит отмечаться. Освобожденному запрещено выезжать за пределы города и выходить ночью на улицу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто такой Саша Солдат.