Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел из колонии еще вчера

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 71 0

Он очень сильно изменился внешне. Где сейчас самый известный бандит 1990-х?

Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел из колонии еще вчера

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Хладнокровный киллер 1990-х Александр Пустовалов, наиболее известный как Саша Солдат, вышел вчера, 17 ноября, из колонии. Источник 5-tv.ru сообщает, что за столько лет, проведенных в тюрьме, у него сильно изменилась внешность — он отрастил волосы и сильно похудел.

Саша Солдат дважды безуспешно просил об УДО, ссылаясь на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке. Сегодня, 18 ноября, он выйдет на свободу. Еще на протяжении трех лет его будут контролировать силовик, два раза в месяц Пустовалову предстоит отмечаться. Освобожденному запрещено выезжать за пределы города и выходить ночью на улицу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто такой Саша Солдат.

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