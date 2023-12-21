Поворот на Восток: Путин поставил новые задачи по развитию железных дорог

Президент РФ поздно вечером 20 декабря собрал совещание по этому вопросу. Какие именно поручения дал глава госудасртва?

Развитие железных дорог на востоке страны обсуждали на совещании с участием президента. Как отметил Владимир Путин, это направление сейчас крайне востребовано. Объемы перевозок по БАМу и Транссибу растут год от года. А значит необходимо увеличивать их пропускную способность. Что конкретно предстоит сделать — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

На столе у президента много материалов, но в глаза бросается фотография. Поезд в фирменных цветах РЖД, заснеженные пути. Это Восточный полигон железных дорог, ключевое направление. Его развитие сейчас — одна из главных задач всей транспортной отрасли.

«Восточное направление железных дорог, все это мы понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит загрузка магистралей гарантирована на годы вперед», — говорит президент.

Что отразится не просто на развитии азиатской части страны — всей российской экономики. Восточный полигон объединяет две важнейшие магистрали — Транссибирскую и Байкало-Амурскую, которые выходят к портам Тихого океана. Связующий коридор между Западом и Востоком расширяют, с 2013-гопроложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей. Но и этих темпов пока не хватает.

«В 2021-м году провозная способность БАМа и Транссиба выросла до 144 миллионов тонн в год. Однако целевые показатели, напомню, были выше, а именно 167-168 миллионов тонн в год. При этом некоторые работы в рамках первого этапа еще продолжаются», — отметил Путин.

Например, в следующем году должен открыться второй путь на линии Комсомольск-на-Амуре — Совгавань, продолжается электрификация. Многое уже построено. Мост через реку Зея протяженностью почти километр, новый Байкальский тоннель, соединяющий Иркутскую область и Бурятию, реконструирована крупнейшая станция Ванино. А на прошлой неделе Владимир Путин дал старт движению по Керакскому тоннелю.

На железнодорожном съезде, где выступал президент, очертили вполне конкретные планы на будущее — 210 миллионов тонн грузопотока к 2030 году, затем новый рывок — уже до 255 миллионов.

«Для реализации намеченных планов, помимо строительства вторых железнодорожных путей, развития станций, необходимо построить ряд капиталоемких объектов. Это второй Северомуйский, Кадарский и Кузнецовский тоннели, также мост через реку Амур», — сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Это и есть та самая переориентация на Восток. Не на словах, а на деле. Товарооборот России и Китая в этом году, опережая темпы, побил историческую планку в 200 миллиардов долларов. Во многом за счет упростившейся логистики и постоянных контактов. Правительство почти в полном составе только вернулось из Поднебесной, где тоже обсуждали торговые пути. Сейчас на повестке — тонкая донастройка отдельных параметров.

«Обращаю внимание коллег в правительстве и в РЖД в этой работе важно обеспечить стыковку планов железной дороги и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры включая энергетические мощности и сеть, а также развитие пограничных переходов. При этом нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резерв мощности», — указал президент.

Такие резервные мощности наша страна закладывает по всем направлениям глобальной логистики. Восточный полигон, коридор Север — Юг, Северный морской путь — все это детали единого пазла новой экономики. Открытой и многополярной.