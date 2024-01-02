Трое спортсменов по кикбоксингу обнаружены мертвыми под Тверью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 469 0

Тела двух спортсменов и тренера найдены в доме под Тверью

Трое спортсменов по кикбоксингу обнаружены мертвыми под Тверью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Одним из погибших оказался самый титулованный кикбоксер Тверской области.

Тела трех спортсменов по кикбоксингу были были найдены в Тверской области сегодня ночью. По данным источника 5-tv.ru, погибшими оказались неоднократный чемпион России Александр Малафеев, тренер тверского фитнес-клуба «Атлетик Джим» Артем Иванов и кикбоксер Руслан Шахмарданов.

Мертвыми 27-летних спортсменов и 26-летнего тренера обнаружили в деревне Глазково без видимых признаков насильственной смерти. Сообщение поступило в ОМВД России «Калининский» около двух часов ночи.

С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько пакетов с гранулами неизвестного вещества, а также блистер с таблетками. Кроме того, обнаружены мобильные телефоны погибших, банковская карта и денежная купюра номиналом в 100 рублей.

Тела молодых людей направлены в морг для экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело девушки обнаружили в дорогом номере гостиницы в центре Москвы.

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