Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

По данным посольства, там сейчас могут находиться несколько сотен граждан России.

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rolf Poss

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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен, который сегодня атаковали США и Великобритания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — указали в дипведомстве.

На сегодня информации о пострадавших россиянах не поступало. Между тем, по данным посольства, в Йемене может находиться несколько сотен сограждан.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Российская сторона уже осудила действия США и Великобритании, призвав к этому же мировое сообщество. Кроме того, Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена из-за возможных рисков на фоне случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон заявил о «хорошем эффекте» от ударов по объектам хуситов в Йемене.

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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен

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