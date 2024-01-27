«Потерял огромнейшую сумму»: Ягудин стал жертвой мошенника в США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 73 0

Ягудин рассказал, что отдал мошеннику в США более миллиона долларов

«Потерял огромнейшую сумму»: Ягудин стал жертвой мошенника в США

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Фигурист хотел приобрести недвижимость, но в итоге остался без денег и домов.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступает в ледовых шоу и хорошо зарабатывает, но однажды из-за своей доверчивости он лишился целого состояния. Об этом спортсмен рассказал на YouTube-канале.

Фигурист ездил в США на заработки, но там он связался с аферистом по имени Майкл Голдин. Спортсмен был уверен, что приобрел недвижимость в Штатах, но по факту он просто отдал деньги в руки мошенника. После такого происшествия он стал советоваться во всем с супругой Татьяной Тотьмяниной.

«Я потерял огромнейшую сумму! Занимался недвижимостью в Америке: покупал землю, закладывал ее, получал под это кредит, строил дома. Более 20 домов были построены, но 2008 год. Но оказалось, что я работал с аферистом. Выяснилось, что практически ни одного дома на меня записано не было», — рассказал Ягудин.

Фигурист принес в руки мошеннику более миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мошенники обзванивают близких Блиновской.

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