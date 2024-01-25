«Просят перевести деньги»: мошенники обзванивают близких Блиновской

Адвокат блогера прокомментировала действия аферистов.

Одни мошенники пытаются развести семью других? Телефонные аферисты начали обзванивать ее родных — вчера на мобильный телефон отца Елены Блиновской поступил звонок с просьбой. Из трубки раздался голос дочери Олега Останина, который попросил помочь с деньгами и перевести некоторую сумму на определенную банковскую карту. Подробности стали известны изданию KP.RU.

Отец Блиновской сразу раскусил новый вид мошенничества и повесил трубку. Дело в том, что блогер находится в СИЗО после того, как суд изменил ей меру пресечения за нарушение домашнего ареста, поэтому позвонить «королева марафонов» из следственного изолятора не могла никак.

«Таких звонков было несколько и звонили не только отцу Елены, но и другим ее близким», — рассказала изданию адвокат блогера Наталия Сальникова.

По словам правозащитника, для аферистов сделать такой звонок совсем несложно. Блогер Елена Блиновская достаточно известный человек, поэтому раздобыть ее «голос» для мошенников совершенно не трудно. Дальше вся работа лежит только на искусственном интеллекте, который с легкостью генерирует необходимые фразы.

Будет ли отец Блиновской подавать в полицию — неизвестно. Адвокат сообщила, что перед ними сейчас лежат гораздо более важные задачи — к примеру, изменение меры пресечения Блиновской.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок.