Ученика Абдулманапа Нурмагомедова убили во время перестрелки в Дагестане

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 219 0

Что произошло с известным спортсменом?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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Спортсмен Мухаммад Мутаев умер во время перестрелки в Дагестане, он был учеником Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, преступник вышел из машины и несколько раз выстрелил в Мутаева. После этого нападавший скрывается с места происшествия и оставляет пострадавшего одного на земле.

По предварительной информации источника, киллер ждал спортсмена в подъезде. Затем выбежал, выстрелил не менее шести раз и скрылся.

Убийца скрылся на автомобиле Lada серого цвета, его пока не удалось задержать. Спортсмен же скончался по дороге в больницу.

В МВД России по Дагестану сообщили о выстрелах у подъезда одного из многоквартирных домов по улице Гапцахской в Махачкале. На место происшествия направлены правоохранители — там также уже побывал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Организация AMC Fight Nights подтвердила информацию о гибели Мутаева. Там назвали инцидент «ужасной трагедией».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о подозреваемом в убийстве россиянки и ее дочери в Турции.

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