«Оставил кровавый отпечаток»: что известно о подозреваемом в убийстве россиянки и ее дочери в Турции

Полиция турецкого Бодрума ищет убийцу россиянки и ее дочери. В жестоком преступлении подозревается бывший муж погибшей женщины. Тела с огнестрельными ранениями были обнаружены этим утром. Сообщается, что убийца мог успеть покинуть Турцию. Полиция опрашивает свидетелей, к расследованию дела подключилось и российское генконсульство. Последняя информация у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Яркая брюнетка — про таких обычно говорят «модельной внешности». А в случае с Ириной Двизовой всегда добавляют возраст. 42 года ей. Было. Их тела с 15-летней дочерью нашли на обочине дороги. В турецком Бодруме.

Убийство — это стало сразу понятно. И почти сразу выяснилось — убийство невероятно жестокое. Главный подозреваемый — бывший муж Ирины, некто Андрей Куслевич, уроженец Литвы 1977 года рождения. В России и еще нескольких странах объявлен в розыск. Но в турецкую квартиру бывшей супруги наведывался регулярно и свободно.

На кадрах — один из последних визитов Куслевича. На стоп-кадре его легко можно узнать. А на другом понятно, что гость агрессивен. По предварительной версии, он примерно так же ворвался в дом и застрелил женщин. Следы преступления обнаружили местные жители и сообщили родным.

«Отпечаток ботинка кровавый 46 размера, как у него. Пули. Он въезжал на территорию страны, все сходится. Если бы кто-то знал, что он хотя бы двигается в ее сторону, она б сразу уехала. Вся семья очень боялась этого человека», — рассказал один из родственников погибших.

Рассказы об Андрее Куслевиче обычно сопровождаются просьбой не называть имя рассказчика. Его местоположение до сих пор неизвестно. По разным данным, он был судим якобы за крупную кражу драгоценностей у украинского банкира. Бежал из-под стражи в Россию. С Ириной прожил лет 12, потом расстался, но разрыва не принял.

Знакомые потеряли с Ириной связь еще несколько дней назад. Сами пришли в ее квартиру в один из престижных районов турецкого Бодрума. Обнаружили там кровь и следы от пуль. Однако полиция, говорят, бездействовала, пока не нашли тела.

Вместе с Ириной и 15-летней дочерью жил еще и пятилетний сын.

«Мы сейчас с местными правоохранительными органами на связи находимся с целью проверки данной информации», — заявили в российском консульстве в Турции.

Проверять в этой истории придется многое. Чем конкретно занималась Ирина непонятно, но до этого жила с мужем в Литве, откуда после развода уехала в Россию, а затем — в Турцию и начала судебные тяжбы за детей.

«Не нашли точки соприкосновения. У них постоянно возникали какие-то недопонимания. Ругались, ссорились. Было также возбуждено дело в Тверском районном суде по его иску о возврате якобы незаконно перевезенного несовершеннолетнего ребенка», — рассказал адвокат Оганес Геворкян.

Дело это Ирина выиграла. И в Турцию, судя по всему, уехала, чтобы скрыться. В том числе и от проблем: одному из литовских партнеров она по суду не выплатила долг.

Громкое убийство в Турции россиянки и ее дочери полиция пока комментирует крайне скупо. Все подробности становятся известны из рассказов очевидцев и знакомых семьи.

Но понятно, что тела нашли через несколько дней после преступления. Значит, времени скрыться с территории Турции у преступника было достаточно. Андрей Куслевич с сыном уже может быть где-нибудь в Литве.