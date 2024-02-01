В Дагестане ищут 18-летнего парня по делу об убийстве спортсмена Мутаева

Что могло двигать стрелком при совершении страшного преступления?

Правоохранители в Дагестане установили личность предполагаемого стрелка, который убил бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По уголовному делу подозревается 18-летний житель республики. Вероятно, мотивом преступления является месть. У Мутаева и преступника несколько месяцев до стычки произошел серьезный конфликт.

По данным следствия, вечером 31 января неизвестный из огнестрельного оружия убил Мутаева. Произошло это возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в Махачкал. По предварительной информации источника 5-tv.ru, киллер ждал спортсмена в подъезде. Затем выбежал, выстрелил не менее шести раз и скрылся.

Ранее 5-tv.ru писал, что СКР Дагестана возбудило уголовное дело после убийства бойца MMA Мутаева.