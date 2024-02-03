В РФ из Аргентины экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на 5,4 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Он в сговоре с соучастниками обманул 60 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Sanz; Генпрокуратура России; 5-tv.ru

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Аргентина экстрадировала в Россию Олега Кулакова, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, Кулакова вместе с сообщниками создал организованную группу, которая занималась заключением фиктивных договоров поставок автозапчастей. В результате они похитили у 60 потерпевших деньги на общую сумму 5,4 миллиона рублей.

Кулаков был задержан весной 2022 года, в мае Генпрокуратура РФ отправила запрос в Аргентину о его выдаче. Сегодня, 3 февраля, его доставили в Россию для привлечения к уголовной ответственности по статье о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга стали жертвами мошенников, которые продают несуществующие дома. Жительницы культурной столицы мечтали перебраться в новую квартиру в центре города, но что-то пошло не по плану. Шли месяцы, однако вместо дома по реновации по заветному адресу продолжали торчать лишь голые стены.

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