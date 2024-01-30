Дом, которого нет: аферисты продают несуществующие квартиры в Санкт-Петербурге

Жительницы культурной столицы мечтали перебраться в новую квартиру в центре города, но что-то пошло не по плану.

Жительницы Петербурга стали жертвами нечистых на руку застройщиков. Женщины вложились в квартиры, которые на месте полуразрушенного здания в центре города обещала возвести строительная компания.

Шли месяцы, однако вместо дома по реновации по заветному адресу продолжали торчать лишь голые стены. Почему так вышло — попыталась разобраться корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.