Дом, которого нет: аферисты продают несуществующие квартиры в Санкт-Петербурге

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Жители Петербурга стали жертвами мошенников, которые продают несуществующие дома

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жительницы культурной столицы мечтали перебраться в новую квартиру в центре города, но что-то пошло не по плану.

Жительницы Петербурга стали жертвами нечистых на руку застройщиков. Женщины вложились в квартиры, которые на месте полуразрушенного здания в центре города обещала возвести строительная компания.

Шли месяцы, однако вместо дома по реновации по заветному адресу продолжали торчать лишь голые стены. Почему так вышло — попыталась разобраться корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

 

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