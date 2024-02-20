Застрелили из-за девушки? Раскрыты новые подробности гибели украинца в Испании

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

ГУР: Кузьминова могли убить после того, как он пригласил к себе бывшую девушку

Застрелили из-за девушки? Раскрыты новые подробности гибели украинца в Испании

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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По неподтвержденным данным, погибшим является Максим Кузьминов, угнавший в прошлом году российский Ми-8 на Украину.

Застреленного в Испании украинца могли убить после того, как он пригласил к себе бывшую девушку. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и его нашли застреленным», — пишет издание.

Тело украинца, как сообщало прежде издание El Espanol, нашли в гараже в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса как минимум с шестью пулями. По информации СМИ, в погибшего выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование уже взялись правоохранительные органы.

Издание Il Corrispondente также писало, что погибшим может быть Максим Кузьминов. Этот человек в августе 2023-го угнал российский вертолет Ми-8 на Украину. Соответствующую информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины. При этом в Гражданской гвардии Испании заявили, что не могут подтвердить данные об убийстве перебежчика, пишет РИА Новости.

Российская сторона пока никак не комментировала эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как успехи России заставили западных лидеров занервничать.

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