Воцарилось уныние: успехи России заставили западных лидеров занервничать

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Успехи России заставили западных лидеров усомниться в поддержке Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Несмотря на острую нехватку боеприпасов у украинской армии, Евросоюз не может действовать согласованно и поставить вовремя все необходимое.

Успехи России заставили западных лидеров усомниться в поддержке Украины на поле боя. Об этом сегодня пишет британская «Financial Times». Издание подчеркивает, что, если год назад на встрече по международной безопасности преобладал оптимизм по поводу снабжения Киева оружием, то теперь лидеры западных стран с негодованием заявляют о проблемах с поставками, которые срочно нужно решать на фоне успехов России.

В частности, отмечают журналисты, на Мюнхенской конференции обсуждали, что наша страна обогнала Запад в производстве вооружений, что повлечет за собой поражение ВСУ на поле боя.

Несмотря на острую нехватку боеприпасов у украинской армии, Евросоюз не может действовать согласованно и поставить вовремя все необходимое.

Генсек НАТО — Йенс Столтенберг — несколько раз упрекнул Штаты в такой же медлительности, в какой Жозеп Боррель винит Евросоюз. На конференции он требовал от США денег на поддержку Киева.

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