Не успели спасти: леденящее кровь убийство произошло в Пермском крае

Мужчина жестоко расправился с бывшей женой.

Чудовищное убийство произошло в Пермском крае. 45-летний мужчина жестоко расправился с бывшей женой. Как сообщает сайт URA.RU, убийца подкараулил экс-супругу на улице возле ее машины, после чего набросился с ножом. От полученных ранений женщина скончалась.

«В день трагедии бывший муж подстерег женщину возле ее машины и ударил ножом четыре раза. А когда осознал, что сделал, убежал к себе домой и попытался уйти из жизни. Израненную увидел сосед — пришел на плач ее девятилетней дочери. Медики спасти женщину не смогли», — пишет издание со ссылкой на источник.

Как стало известно, трагедия произошла на фоне регулярных конфликтов и развода. После того как женщина уехала, забрав пятерых детей, неадекватный муж устроил на нее охоту. В 2023 году он даже поджег ее автомобиль, затолкав в выхлопную трубу пропитанную бензином тряпку.

Убийцу ждет тюремное заключение, а четверо детей, самому младшему из которых всего два года, остались на попечении их 20-летнего брата.

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