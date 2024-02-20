Отметили День Святого Валентина: судебный пристав зарезал свою невесту в Новосибирске

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 70 0

В Новосибирске судебный пристав зарезал невесту после праздника всех влюбленных

Отметили День Святого Валентина: судебный пристав зарезал свою невесту в Новосибирске

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Что послужило причиной убийства любимой?

В Новосибирске День всех влюбленных обернулся трагедией. Судебный пристав зарезал свою невесту. Молодая пара работала в одном отделе судебных приставов. Мужчину арестовали, сообщает издание KP.RU.

Молодая девушка проходила службу в отделе судебных приставов-исполнителей Новосибирского района. Переехала в Новосибирск она из Республики Саха. На месте работы она встретила свою любовь и по совместительству убийцу. Пара начала встречаться.

После почти года отношений влюбленные собирались узаконить свой союз. Праздник 14 февраля начался хорошо, влюбленные устроили романтик, но последующие события шокируют любого.

«Соседи рассказывали, что Артем начал бегать по всему подъезду в трусах. Было такое ощущение, что он что-то употребил и ему начали мерещиться демоны. Потом он схватился за нож…», — сообщили знакомые пары.

Молодая девушка пыталась защититься от жениха, она позвонила с просьбой о помощи своим друзьям. Они сразу вызвали полицию и скорую, но было уже поздно. Мужчина убил возлюбленную ударом ножа в шею.

СК возбудил уголовное дело по статье убийство, судебного пристава задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что завернутого в пакет младенца обнаружили на улице в Новосибирске.

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