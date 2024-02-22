Охотник на студенток: «барнаульский маньяк» сознался в убийстве десяти девушек

Убийцу не могли вычислить на протяжении нескольких десятилетий. Кто им оказался и зачем он это делал?

«Барнаульский маньяк» сознался в убийстве десяти девушек. Убийцу задержали в мае прошлого года. Его искали около 30 лет. Жестоким преступником оказался экс-замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин.

Началось все с того, что Манишина заподозрили в убийстве девушки, совершенном еще в 1989 году. Убитую 19-летний на тот момент Виталий видел последним. В мае 2023-го он сознался в этом деянии, подробно рассказав о преступлении, сообщает ИА Регнум.

В ходе следствия бывший чиновник шокировал своим заявлением об убийстве еще девяти студенток. Маньяка, которого так долго искали, нашли, но слишком поздно.

Исчезновения в Барнауле

2000-й год в Барнауле вспоминают с содроганием. В это время массово стали пропадать поступающие и учащиеся девушки Алтайского политеха (АлтГТУ). Их останки находили в окрестностях села Бураново Алтайского края. Страшные убийства породили множество версий, но преступник не был найден.

Первые жертвы

Первой убитой стала 16-летняя Юлия. Девушка собралась поступать в университет. Уехав в учебное заведение, абитуриентка больше не вернулась.

Спустя месяц ситуация повторилась. Пропала 16-летняя Лилиана. За ней почти сразу пропала Ольга, приехавшая в АлтГТУ узнать результаты вступительных экзаменов. Страх начал охватывать город.

Связывало девушек сразу несколько факторов: молодой возраст, место пропажи и университет. Очевидцы рассказывали, что к взволнованным студенткам подходил некий мужчина, который предлагал им помощь с поступлением.

Последствия

В университете было принято усилить охрану, но это не помогло. Молодые девушки продолжали пропадать. Одно странное обстоятельство пугало больше всего жителей Барнаула. Преступления происходили у всех на виду, в дневное время, в месте, где полно людей.

Долгое время правоохранительные органы придерживались версии, что это банда сутенеров. Они сдвинулись с места только тогда, когда исчезла дочь бизнесмена из Бийска. Только тогда начались активные действия.

Первые зацепки

Народ Барнаула сплотился, пропавших искали везде, где только можно. Первое тело нашли в октябре. Оно находилось в 40 километрах от Барнаула, в лесополосе Калманского района. Через месяц местные жители обнаружили человеческие останки в районе села Бураново. Там же нашли тела еще трех девушек.

Подозреваемые

Следствие рассматривало взрослых мужчин, которые хорошо могли знать территорию учебного заведения. Но главным подозреваемым стал торговец на местном рынке — 45-летний отец троих детей Александр. По словам одной студентки, она видела, как во время приемной комиссии он представлялся деканом и предлагал девушкам свою помощь.

Мужчину прижали, и он даже успел сознаться в преступлениях. Но во время следствия, попросив расстегнуть наручники, он неожиданно свел счеты с жизнью.

Вскоре появились еще подозреваемые, но у них было железное алиби. Расследование дела «барнаульского маньяка» приостановили.

Спустя десятки лет

В 2023 году следователи решили вернуться к незакрытым делам прошлых лет. Новые технологии позволили продвинуться в деле. С помощью детектора лжи следствие добралось до Виталия Манишина.

Его фамилия фигурировала в деле об убийствах студенток с самого начала. Был даже анонимный звонок, где неизвестный указал на Виталия. Покопавшись глубже, следователи смогли задержать убийцу.

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