Блуждающие во мраке: кто такие психопаты и почему они становятся маньяками

Чикатило, Пичушкин, Банди, Дамер — днем они были простыми людьми, и лишь ночью превращались в кровожадных убийц. Какова вероятность, что среди знакомых есть такой же человек?

Подробности криминальных сводок, которые ежедневно появляются в бесконечной новостной ленте, могут по-настоящему тревожить. Нападения, жестокое обращение с животными, зверские убийства — логично напрашивается вопрос: «Кто же все эти люди и как их вычислить в толпе?». Ведь хотя бы раз в жизни каждый встречал подозрительных личностей на улице или в общественном транспорте.

Но на самом деле определить потенциального убийцу среди прохожих без специальных знаний практически нереально. Зачастую они так хорошо маскируются, что даже самые близкие до последнего не могут поверить, что долгое время рядом с ними находился не добродушный учитель русского языка и порядочный христианин, а жестокий мучитель, на счету которого более полусотни жертв. Именно таким был один из известнейших советских маньяков Андрей Чикатило, сбивавший с толку следствие целых 13 лет.

Какими чертами характера чаще всего обладают склонные к криминалу люди? Кого среди них больше — мужчин или женщин? И какую роль в этом играют детство и воспитание? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила клинический психолог Татьяна Коробова.

Портрет убийцы: кто такие психопаты и почему их боятся

Кадр из фильма «Молчание ягнят», режиссер Джонатан Демме, 1990 г.

Ни для кого не секрет, что у каждого убийцы свой почерк. Одни тщательно отбирают потенциальных жертв, ориентируются на определенные черты внешности и пол, другие же любят оставлять на месте преступления символы и знаки, дабы подольше поиграть со следствием. Но даже при таком разнообразии мотивов и полете фантазии у всех мучителей есть нечто общее.

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Поиск идеальной формулы, по которой удастся быстро вычислить маньяка, продолжается уже не одно столетие. В XIX веке естествоиспытатели считали, что узнать, находится перед ними выдающийся гений или очередной Джек-потрошитель, можно по форме черепа. Врожденная деформация головы, большие надбровные дуги и крупная выдающаяся вперед нижняя челюсть, согласно заключениям, нередко указывали на людей, склонных к жестокости. Конечно, теория, основанная на внешних данных, часто критиковалась современниками, и все же ученым той эпохи принадлежит одна важная догадка. Тяга к насилию и агрессивное поведение каким-то образом связаны с функционированием лобной доли.

В XX веке развитие медицины привело светлые умы к новой гипотезе — именно недоразвитость или отклонения в строении и работе головного мозга делают из обычного человека кровожадного маньяка.

Для сбора данных исследователи, которых впоследствии стали называть нейрокриминалистами, проводили эксперименты в тюрьмах. Для одного из таких были собраны две группы — 40 законопослушный граждан и 40 заключенных, которым проходили томографию головного мозга. Результаты показали, что у преступников нередко слабо развита префронтальная кора, отвечающая за коммуникацию и социализацию. А также обнаруживается дисфункция миндалевидного тела, контролирующего первичных эмоции — гнев и страх.

Тогда же широкое распространение получил термин «психопатия». У человека с таким диагнозом напрочь отсутствует сострадание к другим, а также не свойственен стыд и раскаяние, что делает его «идеальным преступником».

Однако не каждый психопат обязательно убийца. Все-таки в наручниках также оказывались люди с пограничным (крайне расшатанной психикой) или нарциссическим расстройством личности (вера в собственную божественность), шизофреники и социопаты.

Психопат или социопат: в чем разница и кем чаще оказываются маньяки

Кадр из фильма «Джокер», режиссер Тодд Филлипс, 2019 г.

В массовом сознании определения «психопат» и «социопат» зачастую смешивают и подменяют одно другим, что в корне неверно. Единственное, что роднит оба понятия — явные признаки антисоциального поведения. В первую очередь, важно разграничить, что психопатия — это врожденное отклонение, связанное с работой мозга, в то время как социопатия — исключительно приобретенное качество.

«Психопатия — это не единственное, что может привести к таким жестоким преступлениям. Еще есть социопаты, так как мы говорим про адаптацию в обществе. <…> Он может жить даже в нашей семье, быть мужем, супругой или соседом», — рассказывает эксперт.

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Социопаты не лишены чувства сострадания к окружающим, что является наиболее пугающим обстоятельством. Нарушают установленные в обществе правила поведения и пренебрегают чужими чувствами и правами они вполне осознанно. Чаще всего причиной подобного желания становятся перенесенные ранее психологические травмы, которые и сделали из обычного человека равнодушного садиста. Жестокое обращение, смерть близких, предательство и тяжелые условия жизни накладывают особый отпечаток на психику. Будучи глубоко травмированными, они настолько боятся кому-либо довериться, что предпочитают отвергать окружающих первыми и в наиболее грубой форме.

«Как их определить? Конечно же, по поступкам. Можно с ними разговаривать, задавать вопросы: какое у него было детство? Как он относится к своим близким? Естественно, вот эту жестокость мы можем увидеть в общении с людьми», — отметила специалист.

Другим важным различием между психопатом и социопатом является то, что последнему крайне важна публика. Чем ярче получается «перфоманс», тем сильнее желание его повторить, и даже превзойти.

Ярким примером является серийный убийца Зодиак, орудовавший в США в конце 1960-х. После ряда убийств неизвестный начал присылать полиции особые послания, оставляя на письмах таинственные знаки и «подсказки». Главный мотив его преступлений — банальное желание прославиться. И ему это удалось, прозвище загадочного маньяка сегодня известно многим, о нем снимают документальные и художественные фильмы, упоминают в играх и песнях, называя неуловимым. Или же советский маньяк Владимир Муханкин, который признавался, что отчасти начал убивать для того, чтобы превзойти Чикатило.

Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру

Что же касается психопатии, то человек с врожденной патологией в чужих взглядах не нуждается совсем, в приоритете собственное удовольствие.

«Вот тот же Чикатило жил абсолютно простой жизнью. У него была семья, супруга, дети. В прошлом он работал в школе. Но у него были проблемы сексуального плана — не получалось нормальным способом удовлетворить свои физиологические потребности», – объяснила психолог.

Когда серийный убийца находил своих жертв, он издевался на ними, а затем убивал не для того, чтобы попасть в новостные заголовки и быть на слуху у людей. Напротив, каждое преступление Андрей Чикатило старался совершать тихо, после чего он возвращался к своей прежней жизни, где его все знали, как обычного учителя русского языка и семьянина.

Из-за того, что психопатия позволяет работать, адаптироваться в обществе, хоть и не без проблем, больных в случае нарушения закона отправляют не в психбольницы, а в обычные тюрьмы. В отличие от тех же шизофреников, которым идею жестокого убийства обычно нашептывают голоса в голове, психопаты все делают абсолютно осознанно.

Однако не все из них имеют такую же тягу к садизму, как известный советский маньяк. Обычно это заурядные люди, какие ежедневно встречаются на улице, хотя им намного сложнее социализироваться, заводить друзей и семью, чем людям без подобного диагноза. Поэтому чаще в наручниках оказываются все же социопаты.

Родом из детства: какая главная особенность всех убийц

Кадр из сериала «Притворство», 2019 г.

В абсолютном большинстве случаев спусковым крючком для многих преступников становится тяжелое детство. Одним не повезло родиться в неблагополучной семье, где все средства уходили на очередную дозу или бутылку крепкого спиртного, а не нужды ребенка. А появление на свет других накладывалось на тяжелые времена, когда бушевали войны и царил голод.

«Вспомним известного всем маньяка Андрея Чикатило. <…> Он совершал свои убийства, как раз получая удовольствие именно потому, что не мог в социальной среде как-то адаптироваться. У него были проблемы в детстве, в семье. Он подвергался избиениям, буллингу со стороны сверстников и, соответственно, у него было военное детство», — рассказала специалист.

Даже крепкая психика взрослого человека зачастую не справляется со стрессом, вызванным постоянными бомбардировками, смертями и лишениями. Когда же нечто подобное приходится переносить в детском возрасте, последствий попросту не избежать.

«Если в семье происходит тот же самый буллинг и избиения, нет поддержки, то, соответственно, может психически вот этот процесс обостряться и выливаться в преступные моменты», — пояснила психолог.

Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру

В память человека, долгое время находившегося в столь деструктивной обстановке, буквально въедаются воспоминания о бесконечных избиениях, криках и смертях. Впоследствии добродушный малыш становится озлобленным на весь мир истеричным социопатом или же нелюдимым психопатом с садистскими наклонностями.

Но если бы тот же ребенок, имея диагноз «психопатия», родился в благополучной семье и с ранних лет был окружен любящими родителями, которые доступно рассказали ему о моральных ценностях и нормах поведения в обществе, то он мог вырасти совершенно обычным человеком.

Ярким примером является британский писатель Энди МакНаб, написавший на базе собственного опыта бестселлер о «хороших психопатах». По его мнению, это далеко не приговор. Люди с расстройством способны приносить пользу обществу, трудясь в таких сферах как финансы, юриспруденция, медицина, политика и вооруженные силы. Сам он долгое время прослужил в Специальном авиационном подразделении Великобритании, обрел любящую супругу и детей, так и не ступив на скользкую криминальную дорожку.

Состояние аффекта: мужчины или женщины более склонны к жестокости

Кадр из сериала «Притворство», 2019 г.

Подавляющим большинством преступников до сих пор остаются мужчины, на их долю приходится около 88-94% всех преступлений. Во многом это связано с тем, они по своей природе более активны и агрессивны. Однако существует мнение, что женщины, несмотря на более законопослушный нрав, могут быть куда изощреннее и жестче, когда дело касается убийств.

«Это возможно, потому что у них особо выражен инстинкт самосохранения и защиты рода, детей. Они физиологически чувствуют и могут в целях защиты это сделать», — отметила эксперт.

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Так особым хладнокровием в 1981 году отличилась гражданка Германии Марианна Бахмайер. Женщина заявилась в зал суда, где проводилось слушание по делу об изнасиловании и убийстве ее дочери, и разрядила в обвиняемого всю обойму. В цель попало семь из восьми пуль. Или же россиянка Ирина Гайдамачук, убившая в течение 8 лет 17 пожилых женщин. Она прикрывалась обычной домработницей, после чего наносила смертельный удар и грабила. За свои злодеяния она получила один из строжайших приговоров среди женщин в России — 20 лет лишения свободы.

Но все же пол — это не главный признак, по которому можно определить убийцу. И мужчина, и женщина может совершить страшное преступление. Поэтому клинические психологи нередко изучают преступников в отрыве от их биологических характеристик, фокусируясь больше на детстве, положении семьи, чертах характера, здоровье.

«Мы изучаем личность изнутри. Все, начиная с самого детства — куда ходил, что любил, куда смотрел, кого любил и так далее. Почему он это сделал? В каком состоянии?», — дополнила специалист.

Преступление возможно также в состоянии аффекта, когда человека поглощает сильнейший гнев или страх, а ведь в привычной обстановке это зачастую спокойный и законопослушный гражданин, который не обидит и мухи. В таком случае клеймо «убийцы» (хотя факт на лицо) наверняка поставить нельзя — ситуация слишком противоречива.

Красивый, плохой, злой: как кино романтизировало психопатов

Кадр из фильма «Американский психопат», режиссер Мэри Хэррон, 2000 г.

Сегодня наиболее распространены два диаметрально противоположных представления о психопатах — хладнокровные, собранные убийцы, непременно скрывающиеся под маской обаятельного и крайне привлекательного человека, и кровожадные нелюдимые маньяки, убивающие своих жертв самым грязным и изощренным способом. Объединяет их лишь одно — оба образа были созданы поп-культурой.

Например, в фильме «Американский психопат», который стал особенно популярным в последнее время, главный герой Патрик Бейтман — это красивый мужчина спортивного телосложения, педант и невероятный карьерист, которого не заботит никто вокруг. Благодаря ему до сих пор бытует мнение, что психопаты зачастую харизматичны, а их загадочность лишь привлекает людей.

А в киноленте «Молчание ягнят» Ганнибал Лектер хоть и не обладает выразительными и приятными чертами лица, зато может похвастаться крайне высоким интеллектом. Именно романтизация и заигрывание с плохими персонажами привели к тому, что многие люди буквально очарованы антигероями.

На деле же преступники-психопаты совсем не такие. Как показывают исследования, они зачастую имеют умственные способности ниже среднего, ведут затворнический образ жизни и с трудом справляются с собственными эмоциями. И естественно, в реальности молчаливый и угрюмый человек мало кому покажется интересным и загадочным. Более вероятно, что на него бросят косой взгляд и обойдут десятой дорогой. Поэтому красивой картинкой лучше не обманываться и всегда доверять интуиции в подозрительной ситуации.