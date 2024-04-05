Голоса в голове: напавший на губернатора Чибиса объяснил свой поступок

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 188 0

Напавший на губернатора Чибиса объяснил свой поступок внутренним голосом

Голоса в голове: напавший на губернатора Чибиса объяснил свой поступок

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Чиновник получил ножевое ранение в живот.

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина задержан. По предварительным данным, злоумышленником является 42-летний Александр, житель города Апатиты, где и было совершено покушение.

Как сообщает Telegram-канала «112», злоумышленник объяснил правоохранителям свой поступок так: совершить преступление ему сказал голос в голове. Кроме того, при задержании злоумышленник был ранен в ногу.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с местными жителями в Апатитах. Губернатор получил ножевое ранение в живот. В настоящее время он находится на операционном столе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как девушке не нарваться на насильника и защитить себя.

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