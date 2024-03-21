«Тормоза слетают»: как девушке не нарваться на насильника и защитить себя

Эксперт по выживанию дал ряд рекомендаций, которые помогут избежать опасных ситуаций или выйти из них.

Насильники и маньяки чаще всего жертвами выбирают девушек, которые физически слабее мужчин и не всегда могут дать отпор. Однако такой ситуации можно не допустить самой женщине. Как это сделать, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал эксперт по выживанию Эд Халилов. Он не обошел вниманием и развитие событий, при котором нападение все же произошло.

Специалист отметил, что девушкам надо стараться избегать места пьянства и сомнительных развлечений. Проще говоря — не провоцировать потенциального преступника.

«Не надо провоцировать в плане поведения, в плане одежды, так как у мужчин тормоза слетают и, соответственно, они переходят ту грань, которую переходить нельзя, но опять-таки причиной была сама девушка», — заявил специалист.

Он отметил, что, если все-таки ситуация дошла до встречи с насильником, то хорошо иметь при себе перцовый баллон, чтобы девушка смогла себя эффективно защитить. Без этого оружия самообороны женщина вряд ли сможет одолеть мужчину. Насильник в силах нанести серьезные увечья как раз за счет своей физической силы.

Эксперт отметил, что перцовый баллон разрешен законом, стоит недорого и мало занимает места. К тому же, он не убьет насильника, но причинит некоторую боль, на которую он и отвлечется.

«Это не травматическое оружие, огнестрельное, это не нож, это не еще что-то другое. То есть баллон не убьет и в то же время позволит спасти себя, так как злоумышленник теряет сразу же возможность эффективно нападать», — объяснил эксперт по выживанию.

Халилов отметил, что, если баллоном хорошо залить лицо, то у человека начнутся кашель и сопли. Еще насильник будет чихать и перестанет видеть жертву. В этот момент есть большой шанс позвать на помощь или убежать.

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