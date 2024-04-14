Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля боксера Дмитрия Кудряшова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Машину подожгли неизвестные во время тренировки спортсмена в спортзале Волгодонска.

Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля боксера Дмитрия Кудряшова

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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По факту поджога автомобиля боксера Дмитрия Кудряшова возбуждено уголовное дело. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция проводит следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в поджоге.

До этого стало известно, что злоумышленники подожгли автомобиль Кудряшова в городе Волгодонск Ростовской области.

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», — рассказал спортсмен 5-tv.ru.

Кудряшов уточнил, что его автомобиль BMW X7 был припаркован возле спортивного зала. Боксер предполагает, что злоумышленники знали, где он будет находиться в момент поджога и подгадали момент, когда он закончил тренировку и был в раздевалке.

Спортсмен добавил, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину. В этот раз инцидент с машиной тоже произошел перед ответственным боем: 26 апреля Кудряшов сразится с аргентинским боксером Даниэлем Робутти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный мужчина пытался атаковать здание правительства Владимирской области, бросив в него бутылки с зажигательной смесью.

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