Здание правительства Владимирской области подверглось попытке поджога

Неизвестный мужчина пытался атаковать здание правительства Владимирской области. В распоряжении 5-tv.ru появились видео, на которых злоумышленник кидает в него бутылки с зажигательной смесью, а после убегает.

По заявлениям местных властей, его уже удалось задержать.

«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — говорится в сообщении правительства региона на официальной странице в соцсети «Вконтакте».

На месте работают правоохранители, выясняют обстоятельства случившегося. Следственный комитет региона организовал процессуальную проверку.

Также сообщалось о том, что возле здания загорелся автомобиль. Его оперативно потушили прибывшие пожарные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четверо детей сгорели при пожаре в Подмосковье.