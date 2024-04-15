Думал, что его преследуют: у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 94 0

Маньяку из Монино назначена психиатрическая экспертиза

Думал, что его преследуют: у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи

Фото: www.globallookpress.com / w85

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Напавшему на женщин в Монино мужчине назначена психиатрическая экспертиза.

После задержания Андрея Сулейманова, известного также как «кислотный маньяк», совершавшего нападения в подмосковном Монино, стали известны подробности о личности мужчины. По словам правоохранительных органов, его преследовали навязчивые мысли о слежке за ним.

Известно также, что он преподавал студентам в Королеве. Ребята заявили, что новости 31-летнем педагоге стали для них шоком.

В результате нападения Андрея Сулейманова пострадали две девушки. Одной их них, вероятно, может потребоваться помощь пластических хирургов, пишет KP.RU.

«Он утверждает, что в последнее время якобы кто-то преследовал. Он признает, что девушек, на которых он напал, раньше никогда не видел, лично с ними не знаком. Но считает, что их к нему „подослали“. При этом не может объяснить, с чего он так решил, почему сделал такие выводы», — утверждает источник издания.

Кроме того, мужчина уже шесть лет является преподавателем в Колледже космического машиностроения и технологий. Его студенты рассказали, что Сулейманов не отличался неадекватным поведением. Наоборот — всегда был приветлив и вежлив.

Отмечается, также имеются подозрения о наличии у него ненависти к женщинам. Сулейманову назначили психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на женщину и девочку с кислотой.

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Думал, что его преследуют: у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи

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