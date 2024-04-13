В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на женщину и девочку с кислотой

Жителя поселка Монино, который подозревается в том, что он облил кислотой женщину и несовершеннолетнюю девочку, задержали правоохранители в Московской области. Об этом сообщило региональное УМВД России в Telegram-канале.

«Сначала злоумышленник прошел мимо женщины, развернулся, догнал ее и выплеснул из емкости в лицо неизвестную жидкость. Гражданка с ожогами глаз была доставлена в больницу. А также на соседней улице злоумышленник облил из шприца несовершеннолетнюю девочку», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что после случившегося девочку госпитализировали с ожогом ноги. Мужчину в скором времени доставят в следственные органы.

Ребенок рассказывал, что неизвестный мужчина плеснул ей в ногу кислотой. Мать пострадавшей сообщила, что ее дочь быстро забежала в квартиру и отправилась отмывать то, что у нее было на одежде.

Девочка стала не единственной, кто подвергся нападению. Злоумышленник также выплеснул кислоту в лицо местной жительнице, которая заработала ожоги глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае.