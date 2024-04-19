39-летний мужчина изнасиловал пенсионерку в городе Пушкино

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Мужчина сам признался в разговоре с жертвой, что его интересуют только пожилые женщины. Разница в возрасте между преступником и дамой составляет 32 года.

39-летний мужчина изнасиловал пенсионерку в городе Пушкино

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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В городе Пушкино 39-летний гражданин Таджикистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 71-летней пенсионерки. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье 132-й Уголовного Кодекса РФ. На данный момент он заключен под стражу.

По данным следственного отдела по Московской области, 7 апреля 2024 года обвиняемый пришел в гости к знакомой ему 71-летней пенсионерке, после чего приставил нож к ее шее. Под угрозой убийства мужчине удалось совершить противоправные действия.

Известно, что обвиняемый неофициально работал в разных домах престарелых в Мытищах, Одинцово и ряде других городов Московской области, поэтому в настоящее время проверяется его причастность к совершению похожих преступлений.

Обвиняемый в насильственных действиях Обвиняемый в насильственных действиях. Фото: Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl

По информации MK.RU, мужчина ранее делал ремонт в квартире этой женщины, а в гости зашел потому что оказался в этом районе. Кроме того, он вспомнил, что должен ей денег. После того, как мужчина узнал, что пенсионерка стала вдовой, он обмолвился, что его интересуют женщины постарше, а затем решил осуществить свой злой умысел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что члены «Мотомосквы» ищут убийцу байкера в Москве.

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