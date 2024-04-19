«Это средневековая дикость»: члены «Мотомосквы» ищут убийцу байкера в Москве

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 21 0

Члены объединения «Мотомосква» ищут убийцу столичного байкера

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неизвестный мужчина нанес ножом смертельные ранения мотоциклисту, который сделал ему замечание из-за парковки автомобиля возле подъезда жилого дома.

Члены объединения «Мотомосква» ищут убийцу столичного байкера. Об этом рассказал лидер и создатель клуба Андрей Иванов 5-tv.ru. Он подчеркнул, что мотоциклисты требуют справедливого расследования дела.

«Мотоциклисты требуют справедливого и беспристрастного расследования факта убийства нашего мотобрата. Это средневековая дикость. Это бесчеловечно. Убивать, резать человека за замечание о неправильной парковке», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас почти каждый мотоциклист Москвы знает, как выглядит убийца. Сейчас преступник — самый разыскиваемый человек в столице, уточнил он.

Убийство произошло 17 апреля на улице Краснодарской. Убитому мотоциклисту было всего 24 года. В тот роковой день он сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, после чего злоумышленник напал на него с ножом. Байкер скончался, а нападавший с места происшествия скрылся. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемый в убийстве москвича на парковке объявлен в федеральный розыск.

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