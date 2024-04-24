Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Екатеринбурге

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 41 0

Она уже подала заявление в полицию.

Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Таксист одного из популярных агрегаторов изнасиловал пассажирку в Екатеринбурге. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что две подруги выпили в кафе, после чего вызвали такси, предварительно оплатив его. По завершении поездки одну из девушек стошнило и она ушла, пока вторая разбиралась с деньгами.

Водитель уверял ее, что заказ не был оплачен. Несмотря на согласие девушки внести деньги второй раз, ситуация не разрешилась мирным путем, так как у нее разрядился мобильный телефон.

После этого таксист пересел к ней на заднее сидение и изнасиловал ее. После инцидента 20-летняя девушка сбежала из салона авто, на следующий день написав заявление в полицию.  

Ранее 5-tv.ru писал, что 39-летний мужчина изнасиловал пенсионерку в городе Пушкино.

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Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Екатеринбурге

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