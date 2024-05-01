На юге Китая из-за обрушения части автомагистрали погибли 24 человека

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 938 0

В чем причина трагедии?

На юге Китая из-за обрушения части автомагистрали погибли 24 человека

Фото: www.globallookpress.com / Johannes Neudecker

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По меньшей мере 24 человека погибли в результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло в провинции Гуандун на юге страны. Из-за обрушения части трассы по крутому склону слетели 18 автомобилей, оказавшись под завалами.

«24 были признаны погибшими, от 30 находятся в больнице», — говорится в материале.

На месте случившегося развернут оперативный штаб. Последствия и причины уточняются. При этом основная версия специалистов — подмыв дорожного полотна из-за сильнейших ливней в районе несколько дней назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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