«Прибыль на убийствах»: в Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за помощи ВСУ

Кто взял на себя ответственность за случившееся?

В Германии подожгли летний дом главы оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Дом Паппергера находится в Германсбурге в Нижней Саксонии. Предварительно, к поджогу причастны левые радикалы ФРГ, которые не согласны с поставками оружия на Украину. Свое признание возможные исполнители опубликовали на платформе Indymedia.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», — говорится в послании.

Также радикалы заявили, что концерн наживается на «переломном моменте» в украинском конфликте и в ближайшее время получит огромную прибыль, «убивая не только в национальном масштабе».

Спецслужбы Германии занимаются расследованием случившегося.

На днях Германия в очередной раз решила поддержать Украину новым пакетом военной помощи. На этот раз киевский режим получил десять БМП Marder со снарядами к ним, а также боеприпасы для танков Leopard-2.

Также в новый пакет помощи вошли системы ПВО Skynex, ракеты для ранее поставленных систем ПВО IRIS-T SLM, примерно 30 тысяч припасов для ЗСУ Gepard, более семи тысяч артснарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно об убийстве двух украинцев в Германии.