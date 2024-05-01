«Прибыль на убийствах»: в Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за помощи ВСУ
В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com / Henning Kaiser
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Кто взял на себя ответственность за случившееся?
В Германии подожгли летний дом главы оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Дом Паппергера находится в Германсбурге в Нижней Саксонии. Предварительно, к поджогу причастны левые радикалы ФРГ, которые не согласны с поставками оружия на Украину. Свое признание возможные исполнители опубликовали на платформе Indymedia.
«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», — говорится в послании.
Также радикалы заявили, что концерн наживается на «переломном моменте» в украинском конфликте и в ближайшее время получит огромную прибыль, «убивая не только в национальном масштабе».
Спецслужбы Германии занимаются расследованием случившегося.
На днях Германия в очередной раз решила поддержать Украину новым пакетом военной помощи. На этот раз киевский режим получил десять БМП Marder со снарядами к ним, а также боеприпасы для танков Leopard-2.
Также в новый пакет помощи вошли системы ПВО Skynex, ракеты для ранее поставленных систем ПВО IRIS-T SLM, примерно 30 тысяч припасов для ЗСУ Gepard, более семи тысяч артснарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно об убийстве двух украинцев в Германии.
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