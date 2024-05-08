Пентагон: США выясняют детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу

Американским солдатам запрещено посещать РФ без согласования.
Фото: Reuters / U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT
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Американская армия начала выяснять детали поездки в Россию военного Гордона Блэка, которого задержали за кражу. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в рамках брифинга.
«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки», — сообщила сотрудница военного ведомства.
Солдат приехал в Россию из Китая, а до этого он находился в Южной Корее. При этом американским военным запрещено посещать Россию без предварительного согласования. Сингх подчеркнула, что после проведения проверки Блэка будут ждать определенные последствия за его действия.
В рамках Венской конвенции о консульских сношениях Москва уведомила Пентагон о задержании солдата. Сейчас дипломаты из США оказывают ему поддержку. Военное ведомство Соединенных Штатов также сообщило семье Блэка о произошедшем.
Ранее 5-tv.ru писал, что появились детали задержания американского солдата в России.
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