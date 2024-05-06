Появились детали задержания американского солдата в России

Оказался в стране он из-за того, что влюбился в женщину из Владивостока.

Американский военнослужащий, задержанный в России — сержант, служивший в Южной Корее. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Он познакомился с женщиной из Владивостока через интернет. После приехал к ней и они начали сожительствовать.

Однако их отношения не были гладкими — американец периодически избивал ее и душил. В итоге он украл у нее 200 тысяч рублей, после чего солдата и задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что о задержании военнослужащего армии США сообщил телеканал NBC News. По данным СМИ, все произошло в минувшие выходные. Официального комментария Пентагона, как и властей России, по этому поводу пока нет.