Появились детали задержания американского солдата в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 20 0

Американского солдата задержали во Владивостоке из-за кражи денег у сожительницы

Появились детали задержания американского солдата в России

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Оказался в стране он из-за того, что влюбился в женщину из Владивостока.

Американский военнослужащий, задержанный в России — сержант, служивший в Южной Корее. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Он познакомился с женщиной из Владивостока через интернет. После приехал к ней и они начали сожительствовать.

Однако их отношения не были гладкими — американец периодически избивал ее и душил. В итоге он украл у нее 200 тысяч рублей, после чего солдата и задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что о задержании военнослужащего армии США сообщил телеканал NBC News. По данным СМИ, все произошло в минувшие выходные. Официального комментария Пентагона, как и властей России, по этому поводу пока нет.

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Американского военнослужащего задержали в России

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