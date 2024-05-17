Женщина в Индии задушила раскрывшего ее измену маленького сына

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

В Индии мать задушила 8-летнего сына, который раскрыл ее измену

Женщина в Индии задушила раскрывшего ее измену маленького сына

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Мать призналась в преступлении.

В Индии 28-летную женщину задержали по подозрению в убийстве своего маленького сына, после того как он раскрыл ее измену, об этом сообщил News9Live.

Случай произошел в деревне Сирхаул в Гуруграме. Арвинд Кумар приехал с работы, когда он узнал, что его сыну стало плохо. Дома он обнаружил своего 8-летнего ребенка без сознания и плачущую жену Пунам Деви. Отец отвез мальчика в больницу, но врачи уже не могли ничем помочь.

Сотрудники полиции прибыли в медицинское учреждение, после того как оттуда поступила информация о смерти ребенка. Тогда Арвинд Кумар сообщил об обнаруженных следах травм на шее.

Во время допроса Пунам Деви призналась, что задушила ребенка собственными руками. Предположительно, мальчик узнал о внебрачной связи своей матери с другим мужчиной.

Женщину арестовали, на данный момент обстоятельства убийства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что школьница из Старого Оскола, что в Белгородской области, родила ребенка в туалете местного супермаркета.

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