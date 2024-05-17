Трудоустройство с подвохом: белгородская школьница родила на собеседовании в ТЦ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Школьница из Старого Оскола родила в туалете магазина посреди собеседования

Трудоустройство с подвохом: белгородская школьница родила на собеседовании в ТЦ

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Скорую помощь для девочки, которая рожала в туалете, вызвали ее несостоявшиеся коллеги.

Школьница из Старого Оскола, что в Белгородской области, родила ребенка в туалете местного супермаркета. Девочка пришла устраиваться на работу, но собеседование пришлось прервать. Во время беседы она почувствовала себя плохо, начались схватки. Решать проблему она отправилась в уборную.

В туалете магазина ребенок произвел на свет еще одного ребенка. Родился здоровый мальчик. Охранники супермаркета вызвали врачей скорой помощи, прибывшая на место бригада увезла очень молодую маму и малыша в больницу. Региональная прокуратура организовала проверку инцидента.

«В ходе проверки будет дана оценка работе органов профилактики, исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, семейном благополучии, выяснены причины и условия происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем случае, но еще более трагичном, произошедшем в Архангельске. Ученица школы родила в туалете торгового центра, после чего оставила младенца в лесополосе. Подробности вопиющего случая раскрылись лишь спустя год.

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Трудоустройство с подвохом: белгородская школьница родила на собеседовании в ТЦ

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