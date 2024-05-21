Полиция задержала несколько человек после стрельбы в Москве

Полицейские задержали несколько человек после конфликта со стрельбой в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

Предварительно, в драке принимало участие около 15 граждан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия, они уже госпитализированы.

Сейчас сотрудники окружного УВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания всех, кто участвовал в потасовке.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье УК «Хулиганство». Следователи и криминалисты СК осматривают место происшествия, а также допрашивают очевидцев произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств конфликта. Согласно предварительным данным ведомства, участники потасовки применили травматическое оружие.