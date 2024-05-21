Драка со стрельбой произошла на юге Москвы

Драка со стрельбой произошла в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, инцидент случился на улице Медынской, в результате пострадали несколько человек. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Прокуратура Москвы сообщила, что контролирует установление обстоятельств конфликта. Согласно предварительным данным ведомства, участники потасовки применили травматическое оружие.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовая стрельба произошла на выпускном вечере в США. Неизвестный открыл огонь прямо во время церемонии вручения аттестатов.

По меньшей мере два человека получили ранения, их срочно госпитализировали. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт.