«Отхватил пару ударов»: Жерар Депардье угодил в скандал с рукоприкладством
Жерар Депардье угодил в скандал с рукоприкладством
Фото: www.globallookpress.com / Jean Marc Quinet
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В чем на этот раз обвиняют одиозного актера?
Итальянский фотограф Рино Бариллари, известный как «Король папарацци», выдвинул обвинение о нападении французскому актеру Жерару Депардье. Об этом сообщает издание Messaggero.
Как утверждает папарацци, это произошло в Риме.
«Я „засек“ его на улице Виа Венето, он был вместе с женщиной. Я подошел поближе, чтобы сделать несколько снимков… Когда она набросилась на меня в ярости», — рассказал 79-летний фотограф.
Бариллари заявляет, что сначала он получил несколько ударов ногами от спутницы актера с «неочевидными» намеками.
«После нее я „отхватил“ пару ударов кулаком еще и от него», — добавил «Король папарацци».
После случившегося фотограф отправился на скорой помощи в больницу. Итальянец отметил, что фотосессию пары он проводил «тайно» и даже не мог подумать, чем это закончится. Теперь Бариллари намерен написать заявление в полицию.
По данным агентства Adnkronos, ситуация произошла в заведении Harry's bar накануне днем, как раз в момент, где обедали Депардье, упомянутая женщина и еще нескольких человек.
При этом, по словам адвоката актера Дельфина Мейе, фотограф толкнул спутницу Депардье Магду Ваврусову, которая сейчас находится в больнице, но уже успела обратиться в отделение римской полиции с заявлением.
Как сообщает газета Corriere della Sera, владелец заведения, где все произошло, подтвердил версию итальянского фотографа.
«Депардье ел снаружи с друзьями, их было шестеро. Пока фотограф делал снимки, женщина, которая была с ним, бросилась на него… она наговорила ему всяких гадостей», — отметил Пьеро Лепоре.
Также Лепоре добавил, что после произошедшего Депардье молча подошел к Бариллари и нанес ему два удара кулаком, а потом сел в машину, и они уехали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, за что суд может приговорить Депардье к пяти годам заключения.
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