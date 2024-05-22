«Отхватил пару ударов»: Жерар Депардье угодил в скандал с рукоприкладством

В чем на этот раз обвиняют одиозного актера?

Итальянский фотограф Рино Бариллари, известный как «Король папарацци», выдвинул обвинение о нападении французскому актеру Жерару Депардье. Об этом сообщает издание Messaggero.

Как утверждает папарацци, это произошло в Риме.

«Я „засек“ его на улице Виа Венето, он был вместе с женщиной. Я подошел поближе, чтобы сделать несколько снимков… Когда она набросилась на меня в ярости», — рассказал 79-летний фотограф.

Бариллари заявляет, что сначала он получил несколько ударов ногами от спутницы актера с «неочевидными» намеками.

«После нее я „отхватил“ пару ударов кулаком еще и от него», — добавил «Король папарацци».

После случившегося фотограф отправился на скорой помощи в больницу. Итальянец отметил, что фотосессию пары он проводил «тайно» и даже не мог подумать, чем это закончится. Теперь Бариллари намерен написать заявление в полицию.

По данным агентства Adnkronos, ситуация произошла в заведении Harry's bar накануне днем, как раз в момент, где обедали Депардье, упомянутая женщина и еще нескольких человек.

При этом, по словам адвоката актера Дельфина Мейе, фотограф толкнул спутницу Депардье Магду Ваврусову, которая сейчас находится в больнице, но уже успела обратиться в отделение римской полиции с заявлением.

Как сообщает газета Corriere della Sera, владелец заведения, где все произошло, подтвердил версию итальянского фотографа.

«Депардье ел снаружи с друзьями, их было шестеро. Пока фотограф делал снимки, женщина, которая была с ним, бросилась на него… она наговорила ему всяких гадостей», — отметил Пьеро Лепоре.

Также Лепоре добавил, что после произошедшего Депардье молча подошел к Бариллари и нанес ему два удара кулаком, а потом сел в машину, и они уехали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, за что суд может приговорить Депардье к пяти годам заключения.