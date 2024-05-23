Власти Крыма сообщили о массовой драке в Симферополе

В Симферополе произошла массовая драка. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Ситуация находится под контролем МВД и руководства республики, уточнил он в Telegram-канале. Вскоре участники драки будут установлены, они понесут наказание в соответствии с законом.

На момент прибытия правоохранителей участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейские задержали несколько человек после конфликта со стрельбой в столичном районе Бирюлево Западное.

Предварительно, в драке принимало участие около 15 граждан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия, они уже госпитализированы.