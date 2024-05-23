Власти Крыма сообщили о массовой драке в Симферополе

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Власти Крыма сообщили о массовой драке в Симферополе

Фото: www.globallookpress.com / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Симферополе произошла массовая драка. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Ситуация находится под контролем МВД и руководства республики, уточнил он в Telegram-канале. Вскоре участники драки будут установлены, они понесут наказание в соответствии с законом.

На момент прибытия правоохранителей участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейские задержали несколько человек после конфликта со стрельбой в столичном районе Бирюлево Западное. 

Предварительно, в драке принимало участие около 15 граждан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия, они уже госпитализированы.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.19
-0.22 97.90
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:58
Власти Крыма сообщили о массовой драке в Симферополе
3:29
Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов до 1 октября
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
2:26
ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских военных в Берлине в 1945-м
1:57
Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет
1:28
Впереди — взрослая жизнь. Камила Валиева закончила школу

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
До небывалых размеров: можно ли увеличить пенис без операции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2