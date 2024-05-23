Власти Крыма сообщили о массовой драке в Симферополе

Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.
Фото: www.globallookpress.com / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
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В Симферополе произошла массовая драка. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Ситуация находится под контролем МВД и руководства республики, уточнил он в Telegram-канале. Вскоре участники драки будут установлены, они понесут наказание в соответствии с законом.
На момент прибытия правоохранителей участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что полицейские задержали несколько человек после конфликта со стрельбой в столичном районе Бирюлево Западное.
Предварительно, в драке принимало участие около 15 граждан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия, они уже госпитализированы.
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