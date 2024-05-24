Пока не станет слишком поздно. Как избавить ребенка от цифровой зависимости

Отвлечь ребенка гаджетом и отдохнуть — соблазн любого родителя, но последствия этого могут негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь малыша.

В современном мире восемь из десяти детей, попадающих на детскую или детско-родительскую психотерапию, имеют цифровую зависимость, заявила 5-tv.ru психолог Эвелина Мирошниченко. По данным исследований, 80% школьников младшего возраста не могут обходиться без смартфона.

Феномен объясняется образом жизни ребенка — много свободного времени, цифровая зависимость у родителей, раннее начало взаимодействия с цифровыми устройствами. Занятость мамы и папы рождает большое количество неудовлетворенных потребностей у ребенка, которые замещаются гаджетами.

Зависимость от гаджетов — путь к СДВГ?

Как отметила Мирошниченко, зависимость от интернета, планшетов и смартфонов на данный момент не кодирована нозологически. Однако специалисты обнаружили, что данный синдром протекает очень схоже с другими видами аддикции и имеет патологические последствия для детей младшего школьного возраста.

«Симптомы цифровой зависимости у детей младшего школьного возраста: агрессивность и истерики при симптоме отмены. При введении ограничений на пользование интернетом и гаджетами маленькие пациенты ощущают апатию, депрессивные состояния, также добавляются в соматические признаки, такие как дрожь, жар, проблемы желудочно-кишечного тракта. Также отмечаются компульсивность, снижение настроения, низкая успеваемость в школе, ложь, отказ от социальных взаимодействий», — подчеркнула психолог.

В результате погружения в цифровой мир, малыша быстро утомляется, плохо спит, нарушается его пищевое поведение, ребенок теряет интерес к творческим занятиям, прогулкам, социальному взаимодействию, перестает следить за личной гигиеной.

И, конечно, ведет себя раздражительно. По мнению эксперта, отсутствие или нехватка внимания родителей — один из главных факторов риска.

«Основываясь на опыте детской и детско-родительской психотерапии, могу абсолютно уверенно сказать, что цифровая аддикция провоцирует развитие СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. ред.). Многочасовое взаимодействие с гаджетами влияет на когнитивные процессы, в частности, на концентрацию внимания», — говорит Мирошниченко.

Доступность смартфонов и других устройств требует дисциплины

Цифровая зависимость у детей младшего школьного возраста является актуальнейшей проблемой современной психологии, утверждает специалист. Работая с маленькими пациентами, эксперты не могут точно сказать, к чему приведет эта зависимость через несколько лет. Но исправить ситуацию можно уже сейчас, прививая чаду цифровую культуру сразу после знакомства с первым гаджетом.

Эвелина Мирошниченко настаивает, что в цифровую культуру необходимо погружать детей с младшего школьного возраста. Важно установить ограничения на время, проведенное в интернете во внеурочное время. Также необходимо вводить запрет на использование ребенком телефонов, компьютеров, планшетов в ночное время.

Как избавить ребенка от цифровой зависимости

Психолог напомнила, что именно общение в соцсетях по ночам часто приводит к вовлечению в опасные квесты, манипуляциям с целью доведения до самоубийства. Предотвратить это — задача мамы и папы.

Есть прекрасный способ — сдавать телефоны на ночь и детям, и родителям. Так ребенок не почувствует себя обделенным и примет ситуацию как меру дисциплины.

Можно составить ежедневный распорядок использования гаджетов для всей семьи, в котором будет выделено время на виртуальный мир и реальный — общение с друзьями и близкими без гаджетов.

«Не противопоставляйте эти два мира, чтобы живое общение не было наказанием. Пусть расписание будет чем-то естественным для ребенка. Обсудите возможность запрета использования электронных устройств во время занятий с классным руководителем. Вынесите данный вопрос на рассмотрение родительского собрания для распространения ограничений», — рекомендует психолог.

Мирошниченко подчеркнула, что цифровая культура — это очевидный показатель заботы родителей о ментальном и физическом здоровье ребенка.

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