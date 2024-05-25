В Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 752 0

Что известно о произошедшем?

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. По предварительным данным, одни полицейский был ранен. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По его данным, стрельба произошла в квартире на Народной улице.

На месте работают оперативные службы. Стрелявшего мужчину, предварительно, пока не задержали. Подробности выясняются.

Также на месте инцидента находится корреспондент «Известий». Звуки по меньшей мере четырех выстрелов раздались прямо за спиной журналиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что драка со стрельбой произошла в столичном районе Бирюлево Западное.

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