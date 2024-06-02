Завершено расследование уголовного дела против украинского журналиста Гордона*

Расследование уголовного дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* завершено. Это следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета России.

«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается также, что журналист пропагандировал призывы террористического характера и распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ.

Помимо этого, Гордона* обвиняют в разжигании межнациональной ненависти.

Журналиста также объявило в розыск МВД России в июле 2022 года. За несколько месяцев до этого СК РФ возбудил в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов.