Завершено расследование уголовного дела против украинского журналиста Гордона*

Следователи направили дело в суд.
Фото: Ирина Яковлева / ТАСС
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Расследование уголовного дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* завершено. Это следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета России.
«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Отмечается также, что журналист пропагандировал призывы террористического характера и распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ.
Помимо этого, Гордона* обвиняют в разжигании межнациональной ненависти.
Журналиста также объявило в розыск МВД России в июле 2022 года. За несколько месяцев до этого СК РФ возбудил в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*.
* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов.
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