В Адыгее мать обвинили в истязании трехлетней дочери до смерти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 143 0

На теле ребенка обнаружили многочисленные ожоги и рваные раны.

В Адыгее мать обвинили в истязании трехлетней дочери до смерти

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

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Жительницу Адыгеи обвинили в истязании до смерти ее трехлетней дочери. Жуткое фото погибшего ребенка появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Информация о том, что девочку замучила насмерть собственная мать, распространилась в соцсетях. Авторы публикаций сообщили 5-tv.ru, что после рождения дочери женщина сначала сдала ее в детский дом, однако около двух месяцев назад забрала и за это время замучила до смерти.

На теле ребенка нашли многочисленные ожоги и раныНа теле ребенка нашли многочисленные ожоги и раны. 5-tv.ru

Одна из очевидиц утверждает, что мать била девочку шнуром и зарядкой. На теле ребенка видны многочисленные ожоги и вырванные куски кожи.

«В итоге они (родители. — Прим. ред.) ее скинули с четвертого этажа на лестничной площадке. Они говорят, что она сама катилась, но невозможно не остановиться на лестничной площадке — она же не акробат», — рассказала собеседница.

Вину за гибель девочки взял на себя ее отец, однако очевидцы говорят, что в истязании ребенка активно участвовала и мать. При этом женщина находится на свободе и даже присутствовала на похоронах дочери. В деле сейчас разбираются местные правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине, пока ее родители собирали клубнику в поле.

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