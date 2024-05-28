В Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 90 0

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.

В Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине, пока ее родители собирали клубнику в поле в ауле Бжедугхабль. Сообщение о гибели ребенка поступило в Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Адыгея. О жуткой трагедии рассказали в пресс-службе управления.

По предварительным данным, родители вместе с маленьким ребенком поехали собирать клубнику на поле. Добравшись до места, девочку они решили оставили в салоне автомобиля. В какой-то момент машина загорелась. В результате происшествия ребенок скончался.

По данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Все детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при пожаре в Москве в многоквартирном доме погибла женщина.

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