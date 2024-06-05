Неизвестные напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

В Комарово неизвестные напали с ножом на жену экс-главы СЗИУ РАНХиГС Шамахова
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Двое неизвестных напали на жену бывшего директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова под Петербургом.
Нападение на жену экс-директора академии произошло на их даче в поселке Комарово. Неизвестные люди в масках перелезли через забор и набросились на женщину с ножом. На ее крики прибежал сосед и вызвал скорую помощь. Жену Шамахова увезли в больницу и провели операцию.
«Вооруженное нападение, проникающее ранение. Прооперирована. Состояние средней тяжести, операция прошла успешно», — сообщил 5-tv.ru супруг пострадавшей.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. На месте происшествия проходят следственные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что парень зарезал возлюбленную на домашней вечеринке в Санкт-Петербурге.
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