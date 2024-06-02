Кровавая вечеринка: веселье в Петербурге закончилось реанимацией и двумя трупами

Близкие семьи утверждают, что убитая годами истязала убийцу, и он не выдержал.

Молодой человек зарезал возлюбленную, а затем ее друзей, на домашней вечеринке в Санкт-Петербурге. Об этом источник эксклюзивно рассказал 5-tv.ru

В Зеленогорске в жилом помещении на улице Танкистов произошло жестокое нападение, в результате которого погибло два человека и еще двое были серьезно ранены.

Инцидент начался с того, что молодой человек Анастасии Кононовой напал на нее с ножом. Он нанес девушке многочисленные ранения. На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь. По прибытии медицинская бригада обнаружила уже бездыханное тело Анастасии Кононовой.

Вместе с ней в квартире находилось тело еще одного молодого человека — Артема Митина, как оказалось, он и был нападающим, но, испугавшись того, что натворил, решил покончить с собой.

Кроме того, в ходе расследования были обнаружены еще две пострадавшие — Алина Азарова и Юлия Малахова. Девушки получили серьезные колото-резаные ранения и были госпитализированы в городскую больницу № 40 в Сестрорецке.

«У Артема давно, как это называть, паранойя. Ему казалось, что его девушка не до конца ему доверяет, и что она и ее коллеги, короче, шпионят за ним или что-то такое. И, насколько я знаю, они иногда употребляли вещества. И вчера они все выпивали вместе, и на вечеринке была также и мама Анастасии. В общем, они вместе, наверное, проводили выходной, а потом мама уехала, а молодежь решила еще продолжить веселье уже не слишком законным способом. И все обернулось, как обернулось», — рассказала 5-tv.ru знакомая семьи убийцы.

Женщина также поделилась, что погибшая Анастасия не раз провоцировала парня на скандалы. Она набрасывалась на молодого человека с кулаками, била посуду и даже наносила увечья.

Источник отметил, что парень задумывался о походе к психологу, но в последнее время их отношения вроде бы наладились, и он так и не дошел до специалиста.

«Артем, скорее всего, защищался. Поэтому, когда все это произошло, мы подумали, если честно, что это Настя убила, потому что она уже наносила ему травмы. И она достаточно опасная была. Поэтому мы сильно шокированы тем, что мы узнали, что это Артем. Это, если честно, шок для всех родных», — добавила знакомая семьи убийцы в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

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