В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина

В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и экс-директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Его доставили в больницу с ножевым ранением. Находившийся с ним друг Иван погиб.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел в ночь на 9 июня на Сиреневом бульваре. Щельцин и его друг направлялись в магазин и встретили по пути незнакомого молодого человека с девушкой. По предварительным данным, те находились в состоянии опьянения и громко кричали.

Когда Щельцин и его друг сделали паре замечание, мужчина достал нож и несколько раз ударил им знакомого главы «Цифровых платформ». Затем агрессивный незнакомец напал на самого Щельцина. Тот пытался отбиться, но все равно получил три ножевых ранения.

В результате случившегося друг Щельцина погиб на месте, а сам он был доставлен в НИИ Склифосовского.

Напавшего на них агрессивного незнакомца задержали через несколько часов. По предварительной информации, им оказался 47-летний лидер группы «Пасека» Роман Медведкин.

Дело о нападении на Щельцина и его друга находится на контроле у московской прокуратуры. По информации 5-tv.ru, подозреваемого в преступлении допросили следователи, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

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