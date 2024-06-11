Убийство на первом свидании: житель Бурятии забил кирпичом новую знакомую

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 15 0

Житель Бурятии забил кирпичом новую знакомую и набрал на нее кредитов

Убийство на первом свидании: житель Бурятии забил кирпичом новую знакомую

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Жестокое преступление произошло в столице региона.

Житель Бурятии оформил кредит на девушку, а затем забил ее кирпичом до смерти. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло в Улан-Удэ. По данным следствия, 20-летний парень после знакомства с девушкой решил оформить на нее кредит. Для этого он незаметно забрал у нее телефон прямо во время романтической прогулки, взял займ через приложение и обналичил деньги.

А после завел 19-летнюю спутницу в заброшенный гараж, где несколько раз ударил кирпичом по голове. Тело девушки обвиняемый сбросил в овощную яму и забросал его мусором.

Отмечается, что пострадавшая скончалась на месте. Самого злоумышленника правоохранители задержали уже в соседнем регионе.

Молодой человек заключен под стражу. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве мужчина убил знакомого своей бывшей жены — он использовал катану.

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