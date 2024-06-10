Вооруженный катаной: в Москве мужчина убил возлюбленного экс-супруги

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

На северо-востоке Москвы мужчина убил знакомого своей экс-супруги из-за ревности

Вооруженный катаной: в Москве мужчина убил возлюбленного экс-супруги

Фото: www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin

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Мотивом, ожидаемо, стала ревность.

На северо-востоке Москвы 41-летний мужчина убил катаной знакомого своей бывшей жены из-за ревности. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Началось все со словесной перепалки, а закончилось дракой, в ходе которой один из участников достал катану и нанес удар.

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

«По предварительной информации, ночью в проезде Шокальского злоумышленник на почве ревности к бывшей супруге нанес удар ножом 39-летнему мужчине», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он и скончался.

Фигуранта дела быстро задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ (Убийство).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на северо-востоке Москвы обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В том числе у нее нашли огнестрельное ранение в области головы.

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