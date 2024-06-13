Умоляла сложить оружие: опубликованы кадры стрельбы в районе монастыря Оптина пустынь

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 164 0

Опубликованы кадры стрельбы в районе Оптиной пустыни

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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К вооруженному мужчине не побоялась выйти верующая.

Мужчина с оружием открыл стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Видео появилось в распоряжении сайта 5-tv.ru.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина стреляет в воздух и землю из ружья. Правонарушителя пыталась успокоить женщина, которая ехала в автомобили позади с батюшкой. Она просила мужчину перестать стрелять.

«Батюшка, звоните в охрану <…> Постой, прошу тебя. Я тебя прошу, ради Христа не делай этого. Я на колени встану», — говорила женщина в платке.

По предварительным данным, известно об одной пострадавшей. Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф рассказал агентству РИА Новости, что женщина, получившая травму в результате инцидента, писала иконы для обители.

«Она помогает писать иконы монастырю, иконописец», — сказал епископ.

Священнослужитель рассказал, что в монастыре никто не пострадал, а в саму обитель дебошир не заходил. Также агентство сообщило, что, скорее всего, правонарушитель собирался ограбить автомобиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал главную информацию о зверской расправе на западе Москвы.

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