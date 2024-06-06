Убийца с автоматом: главное о зверской расправе на западе Москвы

Следователи продолжают искать ценных свидетелей, способных пролить свет на подробности этого дела.

Бывший профессиональный скейтер Константин Балишанский был застрелен средь бела дня в Москве в четверг, 6 июня. Зверская расправа, по предварительным данным силовиков, таила в себе личные мотивы — одной из рабочих версий случившегося правоохранители рассматривают ревность. Что известно о произошедшем на данный момент — в материале 5-tv.ru.

Расправа с применением оружия

Первые тревожные сообщения поступили в дежурную часть Очаково-Матвеевского района Москвы поступили около 10:30. Испуганные очевидцы рассказывали, что ранним утром некий мужчина, облаченный полностью в черный камуфляж открыл стрельбу по прохожим. Раненым был некий 34-летний местный житель, скейтер и сисадмин Константин Балишанский.

На момент прибытия на место ЧП медиков спасать было уже некого — Балишанский скончался от полученных ранений. По подсчетам судмедэкспертов, нападавший выпустил в тело своей жертвы не меньше шести пуль. Камеры наружного наблюдения зафиксируют: Балишанский предпринимал попытки скрыться от нападавшего, но преследователь быстро пресек попытку побега.

Уже после того, как Балишанский оказался ранен, нападавший подошел к нему практически в упор и выпустил еще несколько пуль, подписав жертве окончательный приговор, а затем попытался скрыться на станции метро «Кунцевская», пишут «Известия».

Погоня по горячим следам

Прибывшие на место случившегося сотрудники Госавтоинспекции практически по горячим следам отыскали нападавшего. Между силовиками и предполагаемым киллером завязалась перестрелка в парковой зоне на Аминьевском шоссе. Нападавший, будучи уверенным, что ему удастся бежать, выпустил в сторону севших ему на хвост правоохранителей 15 пуль. После этого другого выхода у блюстителей порядка не было — по стрелку открыли огонь на поражение.

Около 12 часов появились новые сообщения: нападавший тяжело ранен. При нем было найдено оружие, с применением которого, предварительно, и были произведены выстрелы. Врачи несколько часов боролись за жизнь стрелка: благодаря усилиям медиков, состояние киллера удалось стабилизировать.

Очень быстро подробности и скрытые мотивы расправы приобрели нешуточный резонанс. Согласно одной из версий следствия, нападавший свел с Балишанским давние счеты. Погибший скейтер и сисадмин происходил из влиятельной семьи, а его отец, Андрей Балишанский, успел зарекомендовать себя как серьезный бизнесмен, учредитель и гендиректор компании Mediasystem Group.

Предприятие на постоянной основе занимается поставками светодиодного оборудования. В компании отца погибший Константин Балишанский работал на рядовых должностях. В юношестве погибший активно увлекался занятиями на скейтборде, подавал большие надежды и даже брал призовые места на международных соревнованиях. После травмы ноги о карьере профессионального спортсмена и речи быть не могло.

Жили в одном дворе

О нападавшем известно не так уж и много — предполагаемого нападавшего зовут Андрей Демин. В свое время мужчину, внешне похожего на него, неоднократно видели у подъезда Балишанского, что наталкивает на мысли о том, что стрелок свою жертву успел изучить в мельчайших деталях.

В юности Демин и Балишанский проживали недалеко от станции метро «Академическая», их многоэтажки стояли друг напротив друга. Возможно, они были знакомы, так как оба увлекались скейтбордом. После того как карьера Демина не задалась, мужчина переквалифицировался сначала в продавца-консультанта профессиональной атрибутики, а затем подрабатывал журналистом в профильном СМИ.

В 2009 году Демина впервые осудили за незаконный оборот наркотических средств. Тогда он получил условный срок.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил взять расследование дела на особый контроль. Правоохранители возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК — убийство и незаконное хранение и ношение оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, как полиция задержала подозреваемого в жестокой расправе на западе Москвы.