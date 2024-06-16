В Петербурге двое неизвестных в камуфляже похитили мужчину

В Санкт-Петербурге двое неизвестных похитили мужчину. Об этом пишет сайт телеканала «78». Издание приводит слова женщины, ставшей очевидцем преступления.

«Двое в камуфляже третьего гражданского запихивали в машину. Парни молодые. У них лица были закрыты. Оружие не боевое. Как били не видела, судя по всему еще стреляли. Когда я подошла ближе, видела, что лицо (у похищенного. — Прим. ред.) было разбито», — цитирует свидетельницу портал.

Женщина поразилась, что все произошло очень быстро, похищение заняло около пяти-десяти минут, не больше. Она же сообщила о произошедшем правоохранителям.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), ежегодно в России пропадает несколько десятков тысяч людей. Так в 2023 году пропавшими без вести числится более 36 тысяч граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович рассказала, как ее похищали в юности.